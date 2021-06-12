Україна виграла 8 медалей у жіночій боротьбі на турнірі у Варшаві

Єдине «золото» в активі Алли Белінської.

Українські борчині вибороли 8 медалей на рейтинговому турнірі Poland Open у Варшаві, передає Укрінформ.

Переможцем турніру стала українка Алла Белінська (вагова категорія до 72 кг). «Срібло» вибороли Оксана Лівач (50 кг), Христина Береза (53 кг), Юлія Лисовська (59 кг) і Анастасія Лавренчук (65 кг). «Бронза» у Ілони Прокопевнюк (62 кг), Тетяни Кіт (57 кг) та Ірини Чихрадзе (55 кг).

Як повідомляв Укрінформ, жіноча збірна України з боротьби виборола 5 ліцензій на Олімпіаду в Токіо.