Українець Хаммо став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо

У заключний день чемпіонату світу з дзюдо в Будапешті (Угорщина) єдину медаль у складі збірної України завоював Яків Хаммо.

Хаммо став бронзовим призером світової першості у ваговій категорії понад 100 кг, передає Укрінформ. У сутичці за 3-є місце Хаммо переміг Гелу Заалішвілі з Грузії. Читайте також: Анастасія Турчин стала п'ятою на чемпіонаті світу з дзюдо Нагадаємо, останній турнір перед Олімпійськими іграми пропустила лідер української команди дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, яка готується до Олімпіади на навчально-тренувальному зборі в Заросляку. Фото: Judoinside.