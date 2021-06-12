Українець Хаммо став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо
Укрінформ
У заключний день чемпіонату світу з дзюдо в Будапешті (Угорщина) єдину медаль у складі збірної України завоював Яків Хаммо.
Хаммо став бронзовим призером світової першості у ваговій категорії понад 100 кг, передає Укрінформ.
У сутичці за 3-є місце Хаммо переміг Гелу Заалішвілі з Грузії.
Нагадаємо, останній турнір перед Олімпійськими іграми пропустила лідер української команди дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід, яка готується до Олімпіади на навчально-тренувальному зборі в Заросляку.
Фото: Judoinside.