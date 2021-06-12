Анастасія Турчин стала п'ятою на чемпіонаті світу з дзюдо
Укрінформ
У Будапешті (Угорщина) завершився шостий день чемпіонату світу з дзюдо.
Були розіграні медалі у двох вагових категоріях - до 100 кг у чоловіків і до 78 кг у жінок, передає Укрінформ.
Перемогли португалець Хорхе Фонсека і німкеня Анна Марія Вагнер.
Українка Анастасія Турчин посіла 5-е місце, поступившись в сутичці за «бронзу» японці Мамі Умекі.
Антон Савицький програв в 1/32 фіналу Отгонбаатару Лхагвасуренгійну з Монголії.
Чемпіонат світу з дзюдо пройде до 13 червня.
Фото: ukrainejudo.com.