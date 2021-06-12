Анастасія Турчин стала п'ятою на чемпіонаті світу з дзюдо

У Будапешті (Угорщина) завершився шостий день чемпіонату світу з дзюдо.

Були розіграні медалі у двох вагових категоріях - до 100 кг у чоловіків і до 78 кг у жінок, передає Укрінформ. Перемогли португалець Хорхе Фонсека і німкеня Анна Марія Вагнер. Українка Анастасія Турчин посіла 5-е місце, поступившись в сутичці за «бронзу» японці Мамі Умекі. Антон Савицький програв в 1/32 фіналу Отгонбаатару Лхагвасуренгійну з Монголії. Читайте також: Чемпіонат світу з дзюдо стартував в Будапешті Чемпіонат світу з дзюдо пройде до 13 червня. Фото: ukrainejudo.com.