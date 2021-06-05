Бокс: Хижняк і Черноколенко продовжують боротьбу за олімпійські ліцензії

В українських боксерів вже дві путівки на Ігри в Токіо.

В Парижі триває Європейський ліцензійний турнір з боксу. З перемог розпочали змагання українські боксери Олександр Хижняк та Анастасія Черноколенко, передає Укрінформ.

Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг) впевнено переміг суперника з Великобританії Льюїса Річардсона. Українець пробився до чвертьфіналу і до путівки на Олімпіаду у Токіо йому залишилось здобути одну перемогу.

Також до чвертьфіналу вийшла Анастасія Черноколенко (вага до 75 кг), яка здолала Габріелу Стонкуте з Литви.

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А от Степан Грекул (81 кг) та Юлія Циплакова (57 кг) свої бої програли і боротьбу на турнірі припинили.

Як повідомляв Укрінформ, Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг) став другим українським боксером, який отримав олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо-2020. А першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг).

Фото: fbu.org.ua