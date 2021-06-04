Україна отримала другу олімпійську ліцензію в боксі

Дострокову путівку на Ігри в Токіо виборов Ярослав Харциз.

Ярослав Харциз став другим українським боксером, який отримав олімпійську ліцензію на Ігри у Токіо-2020, повідомляє сайт федерації боксу України.

У переддень першого дня змагань на Європейському ліцензійному турнірі у Парижі, харків’янин Ярослав Харциз (вагова категорія – до 63 кг) достроково здобув путівку до чвертьфіналу, а з нею – і перепустку на Олімпійські ігри. Відзначимо, що, згідно регламенту олімпійської кваліфікації, саме вісім найкращих спортсменів у легкій вазі здобувають право виступити в Токіо. Суперник Ярослава по 1/8 фіналу – Александрос Цанікідіс з Греції – відмовився від участі у поєдинку.

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Ярослав Харциз став другим боксером, який захищатиме честь України на Олімпійських іграх в Японії. Нагадаємо, що минулого року першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко (вагова категорія 57 кг).