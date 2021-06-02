Українські боксери вирушили до Парижа за олімпійськими ліцензіями

Національна збірна України з боксу вирушила до столиці Франції Парижа, де 4-8 червня відбудеться Європейський кваліфікаційний турнір, в якому виборюватимуться ліцензії на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України, на цей момент єдиним українським боксером, який вже отримав олімпійську ліцензію Токіо-2020, є Микола Буценко, передає Укрінформ. Читайте також: 10 українських боксерів боротимуться за олімпійські ліцензії в Парижі Склад української команди на ліцензійних змаганнях. чоловіки - Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг); жінки - Юлія Циплакова (57 кг), Анна Лисенко (69 кг), Анастасія Черноколенко (75 кг). Фото: fbu.org.ua.