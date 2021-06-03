Новий сезон УПЛ стартує 25 липня

Матч за Суперкубок України – 24 липня в Києві.

Українська прем'єр-ліга оголосила, що чемпіонат України стартує 25 липня, передає Укрінформ.

Базова дата проведення останнього туру в 2021 році - 11 грудня, останнього туру всього чемпіонату - 21 травня.

За день до старту чемпіонату «Динамо» і «Шахтар» зіграють матч за Суперкубок України в Києві. 24 липня зустріч прийме НСК «Олімпійський».

У наступному сезоні в УПЛ зіграють 16 клубів. За підсумками минулого сезону з еліти вилетів «Минай». Вже гарантували собі підвищення в класі «Верес» і «Чорноморець».