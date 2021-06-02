«Динамо» продовжило контракт із Луческу до 2023 року

Румун в Києві ще мінімум на два роки.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу працюватиме з «біло-синіми» ще мінімум два роки, повідомляється на сайті клубу, передає Укрінформ. Президент киян Ігор Суркіс погодив з румуном активацію опції продовження угоди.

Минулого літа Луческу підписав контракт з «Динамо за схемою 2+1. Тепер же кияни мають з Мірчею повноцінний контракт до 2023 року.

Луческу виграв з «Динамо» чемпіонат, Кубок і Суперкубок України в дебютному сезоні. У підсумковій таблиці чемпіонату України кияни випередили «Шахтар» на 11 очок.

Минулий рік роботи румуна в столичному клубі пройшов під тиском з боку ультрас. Активні вболівальники киян незадоволені призначенням тренера, який в минулому працював в донецькому «Шахтарі».

Нагадаємо, старт нового чемпіонату України заплановано на 25 липня. Днем раніше «Динамо» і «Шахтар» зіграють в матчі за Суперкубок.

Фото: fcdynamo.kiev.ua