Буяльський продовжив контракт з «Динамо» на чотири роки
Укрінформ
Через травму він пропустить Євро-2020.
«Динамо» оголосило про продовження співпраці з півзахисником Віталієм Буяльським, передає Укрінформ.
Новий контракт розрахований на 4 роки – до літа 2025 року.
28-річний гравець провів всю професіональну кар'єру в «Динамо», крім оренди в «Говерлу» з 2013 по 2014 рік.
За першу команду Буяльський зіграв 231 матч. В його активі 41 гол і 27 результативних передач. В минулому сезоні Буяльський зіграв за киян 35 матчів – 9 голів і 9 результативних передач.