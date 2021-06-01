Буяльський продовжив контракт з «Динамо» на чотири роки

Через травму він пропустить Євро-2020.

«Динамо» оголосило про продовження співпраці з півзахисником Віталієм Буяльським, передає Укрінформ.

Новий контракт розрахований на 4 роки – до літа 2025 року.

28-річний гравець провів всю професіональну кар'єру в «Динамо», крім оренди в «Говерлу» з 2013 по 2014 рік.

За першу команду Буяльський зіграв 231 матч. В його активі 41 гол і 27 результативних передач. В минулому сезоні Буяльський зіграв за киян 35 матчів – 9 голів і 9 результативних передач.