Буяльський не зіграє на футбольному Євро-2020

Прикрі новини з табору головної команди країни з футболу: ушкодження, отримане у фіналі Кубку України, не дозволить Віталію Буяльському зіграти на континентальному турнірі.

Про це повідомив прессекретар національної збірної України Олександр Гливинський офіційному сайту Української асоціації футболу (УАФ), передає Укрінформ.

"Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав. Обстеження показало, що у Віталія - тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому, на жаль, півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи" - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Товариські футбольні матчі збірної України пройдуть із глядачами

Сьогодні Віталій Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі: нині триває вечірнє тренування збірної на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Фото: УАФ.