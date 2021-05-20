Буяльський не зіграє на футбольному Євро-2020
Про це повідомив прессекретар національної збірної України Олександр Гливинський офіційному сайту Української асоціації футболу (УАФ), передає Укрінформ.
"Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав. Обстеження показало, що у Віталія - тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому, на жаль, півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи" - йдеться у повідомленні.
Сьогодні Віталій Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі: нині триває вечірнє тренування збірної на стадіоні «Металіст» у Харкові.
Фото: УАФ.