Товариські футбольні матчі збірної України пройдуть із глядачами

Усі товариські матчі збірної України з футболу перед Євро-2020 пройдуть із глядачами на трибунах.

Зустрічі відбудуться в Україні, і стадіони заповнять частково, повідомляє Meta-ratings.

Загалом підопічні Андрія Шевченка зіграють в Україні три товариські поєдинки - із Кіпром, Бахрейном та Північною Ірландією.

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До слова, у Харкові на останньому домашньому матчі клубу «Метал», який виступає у Другій лізі, були присутні близько 30 відсотків уболівальників (12 356) від можливих 40-а тисяч, що вміщує стадіон «Металіст».

Фото: football.ua.