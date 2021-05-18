Футболісти збірної України провели ранкове заняття в залі
Укрінформ
Збірна України з футболу продовжує свій харківський етап підготовки в режимі дворазових занять.
У вівторок футболісти в залі виконали ранкову частину програми, повідомляє пресслужба УАФ.
Трохи відволіктися від напруженої роботи гравцям допоміг 50-й день народження італійського помічника Андрія Шевченка Андреа Мальдері, якого команда й привітала з ювілеєм.
Як повідомляв Укрінформ, готуючись до чемпіонату Європи-2020, збірна України проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром.
На груповій стадії Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією, Північної Македонією та Нідерландами.
Фото: uaf.ua.