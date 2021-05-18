Футболісти збірної України провели ранкове заняття в залі

Збірна України з футболу продовжує свій харківський етап підготовки в режимі дворазових занять.

У вівторок футболісти в залі виконали ранкову частину програми, повідомляє пресслужба УАФ.

Трохи відволіктися від напруженої роботи гравцям допоміг 50-й день народження італійського помічника Андрія Шевченка Андреа Мальдері, якого команда й привітала з ювілеєм.

Як повідомляв Укрінформ, готуючись до чемпіонату Європи-2020, збірна України проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром.

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На груповій стадії Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією, Північної Македонією та Нідерландами.

Фото: uaf.ua.