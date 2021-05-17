Футболісти збірної України провели у Харкові чергове тренування
У понеділок, 17 травня, гравці, які перебувають у харківському таборі нашої національної команди, провели чергове ранкове тренування на полі стадіону «Сонячний», повідомляє пресслужба УАФ.
Список футболістів, присутніх на зборі:
воротарі - Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - «Шахтар»);
захисники - Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - «Шахтар»);
півзахисники - Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі - «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина);
нападники - Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бєсєдін («Динамо»).
Фото: uaf.ua.