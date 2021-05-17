Судаков та Зубков розповіли про тренування збірної України у Харкові

Футболісти національної збірної України Георгій Судаков та Олександр Зубков прокоментували у Харкові черговий день підготовки команди до Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ.

Дебютант збірної, хавбек «Шахтаря» Георгій Судаков: «Дуже подобаються тренування, цікаві. У тренерського штабу з італійськими наставниками неймовірний, топовий рівень. Вони нам усе пояснюють. Найголовніше, що дуже висока інтенсивність. Начебто у тренуваннях і немає нічого особливого, але за два дні вже відчувається приємна втома. У нас у клубі одноразовий режим тренувань, і, мабуть, вони трохи коротші за часом, менш інтенсивні. У збірній же серйозні навантаження. За два дні в нас були три тренування, ще й тести вранці. Пристойно «наїлися».

Олександр Зубков, півзахисник «Ференцвароша»: «У нас у клубі остання гра проходила 8 травня, тож за тиждень ми трохи відпочили. Думаю, на зборах у нас буде час отримати хороше навантаження та підготуватися. Я постараюся набрати добру форму і зробити все якнайкраще, щоб потрапити до обойми збірної України. Найголовніше для мене зараз - набрати фізичні кондиції".

Фото: uaf.ua.