Гвардіола помилився зі стартовим складом і подарував «Челсі» перший тайм – експерт

Знаменитий тренер Фабіо Капелло назвав причини поразки «Ман Сіті».

Колишній головний тренер «Реала», «Ювентуса» і «Мілана» Фабіо Капелло вважає, що Хосеп Гвардіола помилився зі стартовим складом на фінал Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Челсі» (0:1), повідомляє Sky Sport Italia.

«Челсі» багато чим зобов'язаний Тухелю, тому що він показав, що зроблені трансфери були правильними. Йому вдалося витягти максимум з футболістів, на яких клуб дуже багато витратив.

На мій погляд, Гвардіола помилився зі стартовим складом. Гюндоган не міг виконувати роль фільтра, діючи перед обороною. Стоунз – гравець, який не вміє оборонятися, а Гюндоган не зміг стати фільтром для нього.

У другому таймі команда виглядала куди більш збалансовано, але «Манчестер Сіті» подарував 45 хвилин «Челсі». До кінця першого тайму вони легко могли програвати з рахунком 0:2», - сказав Капелло.

Як повідомляв Укрінформ, «Челсі» обіграв «Ман Сіті» (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч.

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