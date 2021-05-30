Гвардіола пояснив причини поразки «Ман Сіті» у фіналі ЛЧ

«Городяни» мали проблеми з проходженням захисту «Челсі».

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола підбив підсумки фіналу Ліги чемпіонів з «Челсі» (0:1), передає сайт УЄФА.

«Я зробив усе можливе в плані вибору складу. Спробував вибрати кращий варіант, щоб виграти. Ми щосили намагалися зламати лінії суперника в першому таймі. Друга половина була набагато краще.

Проти оборонної структури «Челсі» було непросто. У нас були труднощі з довгими закидами і другими м'ячами. В такий момент потрібно натхнення. Хотів би сказати, що позаду винятковий сезон для нас. На жаль, ми не виграли. Намагалися, але не змогли. Будемо працювати старанніше.

Завжди потрібно намагатися виграти. У другому таймі у них була одна контратака з Пулішичем. Це правда хороша команда, але ми відмінно грали проти них. У другому таймі ми заслужили забити один гол, але не змогли цього зробити», - сказав Гвардіола.

Як повідомляв Укрінформ, «Челсі» обіграв «Ман Сіті» (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч.

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