«Манчестер Сіті» - «Челсі». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами англійських клубів «Манчестер Сіті» та «Челсі».

«Манчестер Сіті» - «Челсі»

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29 травня 2021 року. Порту (Португалія). «Драгау». Початок о 22.00. Температура +16С.

Ласкаво просимо до португальського міста Порту на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться футболісти англійських клубів «Манчестер Сіті» і «Челсі».

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Стартові склади:

«Манчестер Сіті» - .

Головний тренер - Хосеп Гвардіола (Іспанія);

«Челсі» - .

Головний тренер - Томас Тухель (Німеччина).

Арбітр - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

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«Манчестер Сіті» раніше не виходив у фінал. Для «Челсі», який переміг у 2012-му, він стане вже третім.

«Манчестер Сіті» на стадії плей-офф Ліги чемпіонів обіграв менхенгладбахську «Боруссію», «Боруссію» (Дортмунд) і «Парі Сен-Жермен». «Челсі» в свою чергу взяв гору над «Атлетико», «Порту», ​​і «Реалом».

Як повідомлялося, спочатку фінал мав пройти в Стамбулі (Туреччина) на «Олімпійському стадіоні Ататюрка», проте через пов'язані з COVID-19 обмеження 13 травня Виконком УЄФА прийняв рішення про перенесення.

Фото: УЄФА.