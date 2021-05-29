Зінченко може стати третім українцем, який перемагав у Лізі чемпіонів
Укрінформ
Раніше в ЛЧ перемагали Шевченко і Тимощук.
Сьогодні, 29 травня, «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Челсі» у фіналі Ліги чемпіонів. Матч зіграють на стадіоні «Драгау» в Порту, повідомляє Укрінформ.
Український півзахисник «Ман Сіті» Олександра Зінченка може стати третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.
У 2003 році переможцем ЛЧ став нападник «Мілана» Андрій Шевченко. А через 10 років Анатолій Тимощук виграв трофей з «Баварією». Щоправда, хавбек всю фінальну гру провів на лаві запасних.
Вирішальний матч Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Челсі» розпочнеться о 22:00.
Фото: Getty Images