УАФ підтвердила, що Коваленко і Коноплянка пропустять Євро-2020

Гравці не встигнуть відновитися після м'язових травм.

Українська асоціація футболу підтвердила, що півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко і вінгер «Шахтаря» Євген Коноплянка не допоможуть національній команді на чемпіонаті Європи-2020 через м'язові травми стегна, повідомляє Укрінформ. Вони не встигнуть відновитися до початку континентальної першості.

Коваленко отримав травму в середині травня і пропустив залишок сезону Серії А. Нагадаємо, що в лютому Віктор став гравцем «Аталанти», але не отримував ігрової практики. В активі хавбека три зіграних хвилини.

Коноплянка отримав м'язову травму стегна в квітні. Повідомлялося, що він може потрапити в заявку збірної України, якщо повністю відновитися після пошкодження.

Збірна України 3 і 7 червня проведе контрольні матчі проти Північної Ірландії та Кіпру відповідно. У першому спарингу в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1).

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в рамках групи С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.

Фото: shakhtar.com