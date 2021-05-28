Збірна України розпочинає вирішальний етап підготовки до футбольного Євро-2020

Після кількох днів відпочинку збірна України з футболу сьогодні, 28 травня, повертається до роботи в Харкові, де національна команда буде готуватися до спарингу проти Північної Ірландії 3 червня.

Як повідомляє zbirna.com, враховуючи травми Віктора Коваленко і Євгена Коноплянки, в розпорядженні Андрія Шевченка зараз 32 гравця, передає Укрінформ. До 1 червня наставнику «синьо-жовтих» потрібно визначити остаточну заявку на Євро-2020 з 26 гравців. воротарі - Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - «Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія); захисники - Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - «Шахтар»), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія); півзахисники - Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (всі - «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк» , Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Роман Безус («Гент», Бельгія); нападники - Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бесєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія). Читайте також: Північна Ірландія назвала склад на матч з футболістами збірної України В ході підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, українці також проведуть контрольний поєдинок з командою Кіпру (7 червня). Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України зіграє в групі С проти національних команд Голландії, Австрії та Північної Македонії. Фото: УАФ.