Північна Ірландія назвала склад на матч з футболістами збірної України

Після спарингу з Бахрейном (1:1) збірна України з футболу в ході підготовки до чемпіонату Європи проведе 3 червня в Дніпрі другий контрольний матч.

Як інформує офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), суперником «синьо-жовтих» стане команда Північної Ірландії, яка до цього зіграє зі збірною Мальти (30 травня), передає Укрінформ. Наставник британців Аян Бараклоу викликав для підготовки до двох спарингів 25 гравців. Склад збірної Північної Ірландії: воротарі - Бейлі Пікок-Фаррелл («Бернлі», Англія), Конор Азард («Селтік», Шотландія), Ліам Хьюз («Ліверпуль», Англія). захисники - Крейг Кеткарт («Уотфорд», Англія), Стюарт Даллас («Лідс», Англія), Шейн Фергюсон («Міллуолл», Англія), Педді Макнейра («Мідлсбро», Англія), Деніел Баллард («Арсенал», Англія), Кіарон Браун («Кардіфф Сіті», Вельс), Сем МакКлелланд («Челсі», Англія), Конор Бредлі («Ліверпуль», Англія); півзахисники - Найалла Макгінн («Абердін», Шотландія), Джордж Севілл («Мідлсбро», Англія), Джордан Томпсон («Сток Сіті», Англія), Алістер Макканн («Сент-Джонстон», Шотландія), Алфі Маккалмонт («Лідс», Англія), Джордан Джонс («Рейнджерс», Шотландія), Гевін Уайт («Кардіфф Сіті», Вельс), Ітан Галбрейт («Манчестер Юнайтед», Англія); нападники - Лафферті («Кілмарнок», Шотландія), Джош Магенніс («Халл», Англія), Ліам Бойс («Хартс», Шотландія), Пол Сміт («Куїнз Парк Рейнджерс», Англія), Діон Чарльз («Аккрінгтон Стенлі», Англія), Шейн Лавер («Лінфілд»). Читайте також: Збірна України зберегла 24 місце в рейтингу ФІФА Нагадаємо, товариський матч між збірними України та Північної Ірландії 3 червня на «Дніпро-Арені» розпочнеться о 21.00. Заключний спаринг перед Євро-2020, який стартує 11 червня, підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня проти команди Кіпру. Фото: Getty Images.