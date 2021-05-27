Збірна України зберегла 24 місце в рейтингу ФІФА

Збірна України зберегла 24-е місце в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Оновлена ​​версія рейтингу опублікована на офіційному сайті організації сьогодні, 27 травня, передає Укрінформ.

На рахунку української команди 1514,64 очка.

Рейтинг ФІФА очолює збірна Бельгії (1783,38 очка), другою йде Франція (1757,3), на третьому місці - Бразилія (1764,65). Єдина зміна в таблиці у порівнянні з рейтингом на 7 квітня - Бахрейн (1240,1) піднявся на 98-е місце, випередивши Киргизстан (1240,08, 99-е місце).

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Наступна версія світового рейтингу ФІФА буде опублікована 12 серпня.