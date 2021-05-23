Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Бахрейну в контрольному матчі

Національна збірна України з футболу провела перший з трьох спарингів напередодні Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка у Харкові зіграли внічию з командою Бахрейну - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на арені «Металіст» стали Дійя, який ударом з пенальті вивів гостей вперед на 75-й хвилини зустрічі, та Віктор Циганков (90+1).

В ході підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України зіграє в групі С проти національних команд Голландії, Австрії та Північної Македонії.

Фото: uaf.ua.