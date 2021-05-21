Павелко: є опція продовження контракту Шевченка до чемпіонату світу в Катарі

Чинний договір розрахований до кінця відбору на мундіаль.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в програмі «Денисов Time» розповів про ситуацію з контрактом головного тренера збірної України Андрія Шевченка, повідомляє Укрінформ.

За його словами, в угоді сторін прописана опція продовження контракту до кінця чемпіонату світу-2022.

«У нас діє контракт з тренерським штабом збірної. Є опція продовження контракту до чемпіонату світу в Катарі. На сьогоднішній день не бачу ніяких передумов, щоб тренерський штаб збірній не відпрацював весь контракт до кінця відбору на ЧС-2022, а може, сподіваюся, до кінця виступу на мундіалі. Але якщо надуспішний виступ збірної на чемпіонаті Європи підвищить інтерес до Шевченка, то будемо дивитися по ситуації», - сказав Андрій Павелко.

«Преміальні на Євро? Все буде залежати від результатів. Якщо буде надуспішне, будуть досить пристойні призові, на які можна буде купити більше, ніж трикімнатну квартиру», - додав президент УАФ.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі C, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія.

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Нагадаємо, в рамках підготовки до континентальної першості команда Андрія Шевченка проведе три товариські матчі. Перший - проти Катару - відбудеться в неділю в Харкові.

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