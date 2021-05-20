Апеляційний комітет УАФ довічно відсторонив Севідова від футболу

Дане рішення може бути оскаржене в Лозанні.

Апеляційний комітет УАФ довічно заборонив займатися будь-якою футбольної діяльністю Олександру Севідову, повідомляє Укрінформ.

Апеляційний Комітет задовольнив скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ. Апеляція Севідова була повністю відхилена. Дане рішення може бути оскаржене в спортивно-арбітражному суді в Лозанні.

Нагадаємо, КДК УАФ своїм рішенням від 12.03.2020 заборонив Севідову будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком на п'ять років. Спеціаліст був звинувачений в організації договірних матчів під час роботи в «Сумах».

Комітет з етики та чесної гри і сам екс-тренер «Сум» оскаржили це рішення: комітет просив довічну дискваліфікацію, тренер - її повне скасування.

Останнім часом Севідов працював тренером-консультантом в закарпатському Минає, який покинув чемпіонат України за підсумками сезону.

Фото: shakhtar.com