АПЛ: «Ман Сіті», «Ман Юнайтед», «Ліверпуль» і «Челсі» залишилися в топ-4 за підсумками сезону 2020/21.

«Лестер» за підсумками останнього туру опустився на 5-е місце.

В останньому, 38-му турі англійської прем'єр ліги визначилися представники Англії в Лізі чемпіонів в наступному сезоні, повідомляє Укрінформ.

За топ-4 в АПЛ боролися «Челсі», «Ліверпуль» і «Лестер». «Мерсисайдці» виграли вдома у «Крістал Пелес» 2:0, «аристократи» поступилися на виїзді «Астон Віллі» 2:0 і «лиси» на своєму полі програли «Тоттенгему» 4:2 в заключному 38-му турі англійської прем'єр ліги.

«Манчестер Сіті» оформив чемпіонство достроково, «Манчестер Юнайтед» заздалегідь гарантував вихід в ЛЧ, «Ліверпуль» посів 3-є місце, «Челсі» - четвертий.

Топ-4 АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» - 86 (38), 2. «МЮ» - 74 (38), 3. «Ліверпуль» - 69 (38), 4. «Челсі» - 67 (38).

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