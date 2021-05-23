АПЛ: «Ман Сіті» із Зінченком розгромив «Евертон».
Укрінформ
Українець Олександр Зінченко зіграв повний матч.
«Манчестер Сіті» на своєму полі переміг «Евертон» 5:0 в 38-му турі англійської прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.
За господарів відзначалися Де Брюйне, Жезус, Фоден, двічі забив Агуеро.
Український захисник «горожан» Олександр Зінченко з'явився на полі зі стартових хвилин і зіграв повний матч. «Манчестер Сіті» достроково оформили чемпіонство в АПЛ.
Топ-4 АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» - 86 (38), 2. «МЮ» - 74 (38), 3. «Ліверпуль» - 69 (38), 4. «Челсі» - 67 (38).
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