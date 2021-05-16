Олівейра нокаутував Чендлера і став новим чемпіоном UFC в легкій вазі
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Укрінформ
Сутичка завершилась у другому раунді.
Бразилець Чарльз Олівейра переміг американця Майкла Чендлера в головному бою UFC 262 і став новим чемпіоном у легкій вазі, передає Укрінформ.
В першому раунді Чендлер був близький до дострокової перемоги, однак Олівейра зумів стримати натиск суперника.
А вже на початку другого раунду Олівейра кілька разів потужно влучив у Чендлера і швидко здобув дострокову перемогу. Бразилець виграв вже дев'ятий бій поспіль.
31-річний Олівейра став новим чемпіоном UFC у легкій вазі. Чарльз завоював титул, який став вакантним після завершення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим.
Фото: Getty Images