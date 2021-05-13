Прогноз на UFC 262. Хто стане новим чемпіоном в легкій вазі?

Головна подія вечора ММА – сутичка між Шарлесом Олівейрою і Майклом Чендлером.

Цього вікенду в США відбудеться серія боїв головного промоушена зі змішаних єдиноборств UFC 262, де головною подією стане поєдинок Шарлеса Олівейри і Майкла Чендлера за вакантний титул чемпіона в легкій вазі. Також в рамках турніру виступить і Тоні Фергюсон, який битиметься з Бенейлом Даріушем. Тоні і сам міг би взяти участь в чемпіонському бою, але минулого разу він програв саме Олівейрі і тепер повинен знову чекати свого шансу.

Зараз за оцінками аналітиків Parimatch головний претендент на перемогу Олівейра, експерти дають йому 55% ​​на успіх. Крім того, що він виявився сильнішим Фергюсона, його ще й можна назвати більш досвідченим. Нехай бразилець і молодший за Чендлера на чотири роки. Олівейра провів 38 боїв (30 перемог) і почав виступати в UFC більше 10 років тому. Чендлер же прийшов в UFC з іншого популярного промоушена Bellator лише цього року, на його рахунку 27 боїв (22 перемоги).

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Олівейра виграв достроково 7 з 8 останніх боїв. Не склалося лише з Фергюсоном. Він базовий борець, але останнім часом поліпшив роботу в стійці. Щоправда, удар він тримає не надто. Сильна сторона Чендлера - швидкість. При цьому пропускає він все одно часто, хоча намагається це компенсувати стійкістю. Не все у нього добре і в партері.

Обидва бійці заточені на те, щоб здобувати дострокові перемоги. Навряд чи цей поєдинок триватиме більше пари раундів. Багато залежатиме від того, хто ж допустить помилку першим. До речі, ходять чутки, що заради бою з переможцем в октагон може повернутися Хабіб Нурмагомедов. Але, чи так це, ми дізнаємося лише після поєдинку.