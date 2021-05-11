Марта Федіна – чемпіонка Європи з синхронного плавання

Є перша медаль збірної України в Будапешті.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Українка Марта Федіна здобула золоту медаль в індивідуальному турнірі з синхронного плавання, передає Укрінформ.

Лідер збірної України з синхронного (артистичного) плавання Марта Федіна перемогла сьогодні в технічному соло. Федіна набрала суму 91.8445 балів і впевнено обійшла срібну призерку Євангелію Платаніоті з Греції.

Як повідомляв Укрінформ, з 10-го по 23-е травня в Будапешті пройде чемпіонат Європи з водних видів спорту. Ці змагання мали відбутися в травні минулого року, але через пандемію їх перенесли на рік.

На чемпіонаті Європи розіграють медалі в плаванні, синхронному плаванні, плаванні на відкритій воді, а також в стрибках у воду.