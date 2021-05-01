Буяльський зробив хет-трик у переможному матчі «Динамо» з «Ворсклою»

Футболісти «Динамо» перемогли полтавську «Ворсклу» (5:1) у 24-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на полтавському стадіоні імені Олексія Бутовського забили: Владислав Кулач (24-та хвилина, з пенальті) - у полтавців; Віталій Буяльський (6, 15, 31), Жерсон Родрігес (65), Сідклей (84) - у киян, передає Укрінформ.

Результати двох інших сьогоднішніх ігор:

«Десна» (Чернігів - «Колос» (Ковалівка) - 2:2

Голи: Владислав Калитвинцев (59-та хвилина) - Кирило Петров (30), В'ячеслав Чурко (53), Микита Кравченко (84, пвтогол);

«Шахтар» (Донецьк) - «Дніпро-1» - 2:1

Дентиньйо (24-та хвилина), Тете (43) - Олексій Хобленко (90+4).

У неділю, 2 травня, пройдуть такі матчі:

«Рух» (Львів) - «Олександрія» (початок о 14.00; транслюватиме телеканал «Футбол 1»)

«Зоря» (Луганськ) - "Минай» (17.00; «Уніан-ТБ»)

«Маріуполь» - «Львів» (17.00; «Футбол 1»)

«Олімпік» (Донецьк) - «Інгулець» (19.30; «Футбол 1»).

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Турнірне становище: «Динамо» - 61 очко (після 24-х ігор), «Шахтар» - 48 (24), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 38 (24), «Десна» - 37 (24), «Ворскла» - 37 (24), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (24), «Львів» - 25 (23), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 21 (23), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23).

25-й тур УПЛ запланували на 5-6 травня.

Фото: dynamomania.com.