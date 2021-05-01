Коноплянку довикликали в збірну України

Вінгер проходить процес реабілітації після травми стегна.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довизвал в збірну України вінгера «Шахтаря» Євгена Коноплянку, повідомляється в УАФ, передає Укрінформ. Євгенія не було в початковому списку футболістів, які будуть готуватися до Євро-2020.

Коноплянка травмував стегно в квітні і вибув з гри до кінця сезону. Зараз Євген проходить реабілітацію і, якщо встигне відновитися, то приєднається до табору збірної в Харкові.

Раніше Шевченко оголосив список з 35 гравців, які будуть готуватися до чемпіонату Європи-2020. Наставник викликав до збірної трьох дебютантів - Богдана Леднева («Динамо»), Георгія Судакова («Шахтар») та Артема Бондаренко («Маріуполь»).

Нагадаємо, збірна України буде готуватися до Євро-2020 з 15 травня по 8 червня в Харкові. В рамках підготовки до чемпіонату Європи «синьо-жовта» команда проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром. Перша гра з Бахрейном відбудеться 23 травня у Харкові.

Фото: УАФ