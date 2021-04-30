Шевченко оголосив розширений список гравців на Євро-2020

Мораес і Коноплянка пропускають турнір через травми.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список з 35 гравців, які готуватимуться до чемпіонату Європи-2020, повідомив сайт УАФ.

В розширений список потрапив півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський, який не викликався в національну команду на стартові матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Також Шевченко викликав до збірної трьох дебютантів - Богдана Леднєва з «Динамо», Георгія Судакова з «Шахтаря» і Артема Бондаренка з «Маріуполя».

Не потрапили в розширену заявку гравці «Шахтаря» Євген Коноплянка і Мораес, які заліковують травми.

Розширений склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Леднєв (всі – «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – «Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія)

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бесєдін («Динамо»).

Гравці українських клубів, а також Олександр Зубков з «Ференцвароша» та Євген Макаренко з «Кортрейка» прибудуть у розташування збірної 15 травня. Решта легіонери приєднаються до команди після завершення чемпіонатів.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром. Перша гра з Бахрейном відбудеться 23 травня в Харкові.