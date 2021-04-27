Сьогодні стартує півфінальна стадія Ліги чемпіонів УЄФА

У вівторок, 27 квітня, футболісти мадридського "Реала" та лондонського "Челсі" зіграють перший півфінальний матч Ліги чемпіонів.

Поєдинок, що відбудеться на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" столиці Іспанії, о 22.00 за київським часом покаже телеканал "Футбол 1", передає Укрінформ.

На шляху до півфіналу "Реал" у матчах плей-офф пройшов італійську "Аталанту" (3:1, 0:1) та англійський "Ліверпуль" (3:1, 0:0). "Челсі" здолав іспанський "Ателтико" (2:0, 0:1) і португальський "Порту" (0:2, 0:1).

Буккмекери у сьогоднішній зустрічі віддають деяку перевагу господарям поля - футболістам "Реала". Контора Parimatch приймає ставки на перемогу іспанців з коефіцієнтом 2,40, на нічию - 3,15, на успіх "Челсі" - 3,30.

Фото: uefa.com.