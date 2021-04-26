Павелко: В історії із Суперлігою футбольна Європа показала єдність

Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко розповів, як сприймалася ситуація з так званою Суперлігою Союзою європейських футбольних асоціацій.

В ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1" Павелко наголосив, що в історії із Суперлігою футбольна Європа показала єдність.

"В історії із Суперлігою футбольна Європа показала єдність. Вся Європа виступила єдиною родиною і показала, що не допустить ніякого розколу і якихось окремих турнірів. В УЄФА не було ніякої боязні. Була чітка впевненість, що це не зростеться, оскільки під Суперлігою не було ніякого фундаменту і єдиної системи для всієї Європи. План учасників Суперліги був у тому, щоб встигнути оголосити про цей проект до того, як ми проголосуємо за новий формат єврокубків. Новий формат змінює повністю філософію. Він довго узгоджувався з усіма лігами, клубами, вносилися зміни, виношувався революційний підхід до проведення єврокубків. Звичайно ж ці клуби розуміли, що після прийняття таких революційних рішень стартувати з новою ідеєю буде не зовсім цікаво. Клуби-розкольники відчули, як вони пішли проти всієї футбольної сім'ї і стали самі сумніватися у своїх цілях. Я упевнений, що Суперлізі точно кінець. Наскільки я знаю, фінансовий партнер JP Morgan оголосив про те, що це було помилкове рішення", - сказав, зокрема, Павелко.

Фото: uaf.ua.