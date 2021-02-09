Світоліна обіграла Боузкову і вийшла до другого кола Australian Open

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні.

У першому колі змагань посіяна під 5-м номером Світоліна завдала поразки Марі Боузковій з Чехії - 6:3, 7:6 (7:5), повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті майже 2 години.

За вихід до третього кола турніру українка зустрінеться з американкою Корі Гауфф, яка обіграла швейцарку Жиль Тайхман - 6:3, 6:2.

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Світоліна удев'яте грає на Відкритому чемпіонаті Австралії. Кращий результат Еліни - 1/4 фіналу в 2018 і 2019 роках.

Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого.

Фото: Getty Images.