«Шахтар» без Ісмаїлі вилетів до Туреччини

В Анталії «гірники» зіграють з «Лехом», «Лудогорцем», «Марібором» і «Слованом».

«Шахтар» сьогодні вирушив на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, повідомляється на офіційній сторінці «Шахтаря» в твіттері, передає Укрінформ.

Коуч Гірників Луїш Каштру взяв в Анталію 29 гравців. Не полетів з командою лівий захисник Ісмаїлі, який продовжує відновлюватися після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

Відзначимо, що в строю захисник Віктор Корнієнко, форвард Жуніор Мораес, а також хавбеки Фернандо і Євген Коноплянка.

В Анталії «гірники» планують провести чотири спаринги - з польським «Лехом», болгарським «Лудогорцем», словенським «Марібором» і словацьким «Слованом». Другий збір команди Каштру пройде з 29 січня по 5 лютого.

Нагадаємо, «Шахтар» пішов на зимову паузу на другому місці в чемпіонаті України. У лютому «гірники» зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі Тель-Авів».

Фото: twitter.com.