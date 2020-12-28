Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало лауреатів 2020 року

За традицією наприкінці року Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу оприлюднило імена кращих наставників у різних номінаціях.

Про це повідомляє пресслужба об'єднання, передає Укрінформ.

У 2020 році визнання колег отримали:

Кращий тренер Прем’єр-ліги - Віктор Скрипник ("Зоря", Луганськ);

кращий тренер Першої ліги - Олександр Чижевський ("Агробізнес", Волочиськ);

кращий тренер Другої ліги - Володимир Бондаренко ("Діназ", Вишгород);

кращий тренер в аматорському футболі - Артем Радіонов ("Вікторія", Миколаївка);

кращий тренер у студентському футболі - Олексій Яценко ("КНТЕУ-Меркурій", Київ);

кращий тренер у жіночому футболі - Наталія Зінченко (національна жіноча збірна України та "Житлобуд-2", Харків).

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу, яке є колективним членом Української асоціації футболу, визначає кращих вже учетверте. Цьогоріч до переліку номінацій додалася одна - найкращий тренер у жіночому футболі.

Щоправда, з огляду на карантинні заходи для запобігання поширенню COVID-19, традиційна церемонія, яка проводилася у попередні роки, цього разу не відбудеться. Нагородження лауреатів планується провести перед першими матчами весняної частини сезону.

На фото: Віктор Скрипник/zarya-lugansk.com.