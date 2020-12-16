Сьогодні визначиться останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу

На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві у середу, 16 грудня, відбудеться заключний матч четвертого етапу (1/8 фіналу) Кубка України з футболу-2020/21, в якому зійдуться чернігівська «Десна» та луганська «Зоря».

Поєдинок «Десна» - «Зоря», який розпочнеться о 14.00, транслюватиме телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ.

У кубкових протистояннях мирного результату не буває. У випадку нічиєї після закінчення основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі розпочнуть виступи чинний володар Кубка країни київське «Динамо» та чемпіон України донецький «Шахтар».

Нагадаємо, раніше до чвертьфіналу вийшли «Верес» (Рівне), «Колос» (Ковалівка), «Дніпро-1», «Агробізнес» (Волочиськ) та «Олександрія».

Фінал турніру має пройти в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

Фото пресслужби УАФ.