Побиття директора стадіону: у ФК «Десна» заявляють, що їхні фанати непричетні

Футбольний клуб "Десна" заперечив причетність своїх вболівальників до знущань над директором стадіону імені Ю.Гагаріна в Чернігові, що мало місце наприкінці листопада.

Відповідну заяву розміщено на сторінці клубу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Для нас це теж було несподіванкою, і ми самі хотіли розібратися в ситуації, тому клуб взяв паузу і відразу нічого не коментував. Тепер ми можемо заявити, що справжні вболівальники та фанати клубу не мають відношення до протиправних подій на стадіоні. Люди із символікою нашого клубу вчиняли протизаконні дії проти в.о. директора стадіону. Але що це за люди, то вже мають ідентифікувати правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

ФК "Десна" вважає, що конфліктні ситуації мають вирішуватися в правовому полі і наголошує, що виступає за порядок.

"Ми розвиваємо спорт, і ми зацікавлені в тому, щоб Чернігів був привабливим містом для вболівальників та туристів", - зазначається у заяві.

Як повідомляло агентство, 24 листопада велика група організовано привезених молодиків із символікою ФК "Десна" силоміць вивела новопризначеного директора Олімпійського навчально-спортивного центру "Чернігів" (стадіон імені Ю. Гагаріна) Олександра Овчаренка з кабінету, посадила у сміттєвий бак, кришкою останнього розбила йому голову і викотила за межі стадіону. Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганські дії, вчинені групою осіб), а пізніше встановила особи майже 80 причетних до інциденту - більшість із них були жителями Київської області.

Після скандальної події на різних сайтах можна було зустріти повідомлення про те, що нещодавно футбольному клубу "Десна" так підняли плату за користування чернігівським стадіоном, що він навряд чи зможе проводити на ньому домашні матчі.

Фото: Національна поліція