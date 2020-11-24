У Чернігові встановили, хто розбив голову директору стадіону у сміттєвому баці

У Чернігові поліція встановила особи хуліганів, які познущалися з директора Олімпійського навчально-спортивного центру "Чернігів" (стадіон імені Ю. Гагаріна) та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Укрінформ.

"Поліцейські розслідують всі обставини інциденту у рамках провадження, відкритого за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, вчинені групою осіб). Поліцейські вже встановили особи, причетних до хуліганства", - поінформували в правоохоронних органах.

Як повідомляло агентство, 24 листопада вранці група молодиків із символікою футбольного клубу "Десна" силоміць вивела новопризначеного директора стадіону Олександра Овчаренка з кабінету, посадила у сміттєвий бак і розбила йому голову. Чоловіка забрала швидка. Молодиків організовано привезли і оперативно вивезли.

У коментарях для місцевих ЗМІ Овчаренко говорив, що йому вже неодноразово погрожували з невідомих номерів телефона та вимагали піти з посади, бо він нібито не дає "Десні" користуватися стадіоном.

Відомо, що на новій посаді Овчаренко працює з 19 листопада. Після його призначення на сторінках соцмереж ультрас-руху ФК "Десна" заговорили про те, що нове керівництво може заборонити команді проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Овчаренко ці звинувачення відкинув.