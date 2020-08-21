Ультрас «Динамо» прорвалися на матч киян з «Олімпіком» і влаштували акцію проти Луческу

Фанати скандували «Луческу – забирайся додому» і палили фаєри.

Ультрас «Динамо» прорвалися на стадіон імені Валерія Лобановського під час поєдинку 1-го туру УПЛ між київським клубом і «Олімпіком» (4:1), повідомляє Укрінформ.

Фанати скандували нецензурні заклики на адресу президента «Динамо» Ігоря Суркіса і головного тренера біло-синіх Мірчі Луческу. «Суркіси – ганьба «Динамо», «Луческу – забирайся додому», - скандували ультрас, після чого запалили фаєри. Фанати залишили трибуни ще до завершення першого тайму.

Фанати привітали Луческу/ Фото: Євген Котенко, Павло Багмут

Нагадаємо, що матчі 1-го туру УПЛ, як і матч за Суперкубок України, зіграють без глядачів через збільшення кількості хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, ультрас «Динамо» попереджали про акції протесту і про те, що обмежать свою підтримку команди через призначення Мірчі Луческу головним тренером.