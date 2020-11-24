У Чернігові директора стадіону закинули у сміттєвий бак і жорстоко били

У Чернігові група молодиків закинула у сміттєвий бак директора стадіону імені Ю. Гагаріна Олександра Овчаренка і побила його.

Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк.

"На лінію 102 сьогодні надійшло повідомлення, що на стадіоні відбуваються хуліганські дії. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зараз з’ясовує всі обставини події", - сказала вона.

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Як розповіло Суспільне Чернігів, 24 листопада вранці близько 30 молодиків із символікою ФК "Десна" прийшли до кабінету в. о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули у сміттєвий бак та розбили чоловікові голову. Хуліганів організовано привезли і так само вивезли зі стадіону на автівках.

Зазначається, що на посаду в. о. директора стадіону Овчаренка призначили 18 листопада. Того ж дня представник "ультрас" ФК "Десна" Богдан Дементов у соцмережі повідомив про те, що з приходом нового керівника "Десні" можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Овчаренко ці звинувачення відкинув.