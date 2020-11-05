Лерос і Юрченко побилися у кулуарах Ради

Позафракційні народні депутати Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися у четвер в кулуарах Верховної Ради.

Про це передає Укрінформ з посиланням на фейсбук-сторінки обох парламентаріїв.

"Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь-якої адекватної людини, але це, мабуть, і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя", - заявив Гео Лерос.

Юрченко, зі свого боку, написав у Фейсбуці, що на нього напав Лерос. Юрченко заявив, що в результаті бійки його було госпіталізовано.

"Близько 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло та провокатор Гео Лерос. Ось так виглядає тиск на народних депутатів у 2020 році", - написав Юрченко.

Він додав, що "вказаними незаконними діями вчинено перешкоджання моїй депутатській діяльності - через госпіталізацію я позбавлений можливості голосувати за держбюджет на 2021".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні з народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами», зняли електронний браслет.

Лерос 13 вересня поінформував, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

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15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

8 жовтня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний Юрченку.