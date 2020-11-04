Із депутата Юрченка зняли електронний браслет

З народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в якого підозрюють в отриманні хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами», зняли електронний браслет.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслета!" - написав депутат.

Юрченко також опублікував фото знятого прилада.

Судячи з посту, він був опублікований, коли депутат перебував у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.

За інформацією Вищого антикорупційного суду, 3 листопада слідчий суддя ВАКС "частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії обов’язків народному депутатові України, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, ще на 2 місяці. Строк дії обов'язків продовжений до 3 січня 2021 року включно".

Як зазначається, підозрюваний надалі зобов’язаний прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із зазначеною в ухвалі особою; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

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Повний текст ухвали буде оголошений 5 листопада о 15:00, додали у ВАКС.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

8 жовтня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний Юрченку.