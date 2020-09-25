Депутат Юрченко вийшов із СІЗО під три мільйони застави

За народного депутата Олександра Юрченка внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Учора Юрченко вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу", - сказала вона.

На нардепа вдягли електронний браслет. Він зобов'язаний прибувати до слідчого за першим викликом, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон і не спілкуватися зі свідками у справі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

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13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

Фото: Олександр Юрченко, ФБ