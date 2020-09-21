ВАКС арештував депутата Юрченка, застава - три мільйони

Вищий антикорупційний суд ухвалив узяти під варту народного депутата Олександра Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка Олександра Миколайовича, 23.07.1988 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.11.2020 у межах строку досудового розслідування. Взяти підозрюваного ... під варту у залі суду. Визначити Юрченку Олександру Миколайовичу розмір застави у розмірі 1428 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 млн 1 тис. 656 грн»», - оголосила головуючий суддя.

Сторона обвинувачення вимагала обрати Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням як альтернативи застави у розмірі 6 млн 499 тисячі 384 гривні.

Раніше народний депутат Олександр Юрченко під час свого виступу у ВАКС заявив, що не має стосунку до злочину, який йому інкримінують.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.