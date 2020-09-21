Депутат Юрченко заявив у суді, що грошей не брав і не просив

Народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не має стосунку до злочину, який йому інкримінує Національне антикорупційне бюро.

Про це він заявив у Вищому антикорупційному суді, який обирає йому запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Жодного відношення до того, що подається у матеріалах досудового розслідування, я не маю. Ніякі кошти я не брав, нікого до надання мені якихось коштів я не підбурював, про що свідчать і підтверджують ті обшуки, які у мене були проведені абсолютно у всіх місцях. Нічого органи досудового розслідування не знайшли”, - сказав депутат.

На його думку, ситуація з нібито наданням йому неправомірної вигоди за внесення поправок до закону виникла через те, що в країні багато років не вирішується проблема поводження з побутовими відходами і немає профільного законодавства. У цьому, як стверджує Юрченко, зацікавлені різні групи впливу, які “не сплачуючи коштів державі і отримують надприбутки”.

“У попередні скликання парламенту ці групи впливу були зацікавлені, щоб закон не виходив у зал. Цього разу, коли законодавство вийшло на друге читання, почали робити провокації і чинити тиск через ЗМІ”, - заявив парламентарій.

Під час судового засідання прокурор САП висловив клопотання про обрання Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

Водночас захист депутата заявив, що повідомлення йому про підозру грунтується на недопустимих доказах, а тому обирати запобіжний захід не можна.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.