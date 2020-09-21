ВАКС обирає запобіжний захід Юрченку, у залі - депутат і адвокати

Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Народний депутат Олександр Юрченко прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, слідча суддя мала розпочати розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу о 15 год, проте у цьому залі іще триває попереднє судове засідання.

Раніше у прокуратурі зазначили, що мають намір просити в суді обрання Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

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14 вересня народний депутат Олександр Качура за результатами засідання фракції "Слуги народу" написав у соцмережі, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції. 15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.