Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку

Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку

Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександру Юрченку.

Як передає Укрінформ, про це генпрокурор написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Кримінальна сага, пов‘язана з депутатом має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю - МАТЕРІАЛІВ, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали", - написала вона.

Вендіктова додала, що генеральний прокурор "не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП".

За її словами, генпрокурор має право вивчати матеріали справи, а "не довідки чи окремі частини НСРД".

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Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Фото: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК/УП

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