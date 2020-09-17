Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату Олександру Юрченку.

Як передає Укрінформ, про це генпрокурор написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Кримінальна сага, пов‘язана з депутатом має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю - МАТЕРІАЛІВ, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали", - написала вона.

Вендіктова додала, що генеральний прокурор "не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП".

За її словами, генпрокурор має право вивчати матеріали справи, а "не довідки чи окремі частини НСРД".

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

Лерос стверджував, що НАБУ зібрало достатньо доказів, і звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову у тому, що вона нібито "блокує санкцію" щодо Юрченка.

15 вересня генпрокурор Венедіктова заявила, що отримала від Національного антикорупційного бюро лист з проханням підписати повідомлення про підозру народному депутату Олександрові Юрченку, але доказів недостатньо.

Водночас НАБУ опублікувало відеоматеріали стосовно передачі частини хабаря народному депутату Юрченку і закликало генпрокурора погодити йому підозру.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Фото: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК/УП